«C'è o ci fa?». Lo ha detto ieri sera l'ex schermidrice Elisa Di Francisca durante una trasmissione della Rai riferendosi alle parole della nuotatrice Benedetta Pilato, che si è definita «troppo contenta» nonostante la mancata medaglia nella finale dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi 2024, che l’ha vista arrivare quarta a un solo centesimo dal bronzo.

Una gaffe che ha innescato aspre polemiche sui social e anche tra gli addetti ai lavori. Tra loro, Federica Pellegrini, ex regina del nuoto italiano, che così ha difeso la Pilato: «Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!».

Dopo il polverone, Di Francisca ha telefonato alla nuotatrice azzurra per fare mea culpa. «Mi sono scusata, glielo dovevo», ha spiegato. Aggiungendo: «Lungi da me giudicare le sconfitte - ha aggiunto l'ex fiorettista - Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conosco la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla,dopo i Giochi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata