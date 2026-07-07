Dopo la conferma dell'allenatore Marini, il Calangianus conferma anche il giocatore Ciprian Dombrovoschi, che veste questa maglia da quattro anni.

Un calciatore, difensore centrale di grande affidamento, deciso, incisivo, con tanto carattere. Una sicurezza insomma.

Nazionalità rumena, 33 anni, Dombrovoschi, ha un passato anche con l'Ilvamaddalena.

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