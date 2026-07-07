calcio regionale
07 luglio 2026 alle 09:17
Eccellenza, il Calangianus conferma Ciprian DombrovoschiIl difensore centrale rumeno resta in rosa per il quinto anno consecutivo
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Dopo la conferma dell'allenatore Marini, il Calangianus conferma anche il giocatore Ciprian Dombrovoschi, che veste questa maglia da quattro anni.
Un calciatore, difensore centrale di grande affidamento, deciso, incisivo, con tanto carattere. Una sicurezza insomma.
Nazionalità rumena, 33 anni, Dombrovoschi, ha un passato anche con l'Ilvamaddalena.
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