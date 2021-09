Dagli sport acquatici ai campionati mondiali di motocross a Riola il 18 e 19 settembre.

Sono 26 le competizioni internazionali che vedono la Sardegna protagonista: alcune già concluse come l'Atp di tennis che ha visto trionfare due volte Lorenzo Sonego a Cagliari. Alle porte il mondiale under 21 di pallavolo tra Cagliari e Carbonia, in corso i campionati giovanili di vela a Marina Piccola a Cagliari, al via la tappa, unica in Italia, del World padel tour in programma dal 5 al 12 settembre sui campi del tennis club di Cagliari.

"Il nostro - ha spiegato l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, presentando all’aeroporto di Cagliari il programma ‘Isola dello sport’ - è un investimento che poi viene messo a frutto in termini di presenze e di ristoranti e alberghi pieni. Soldi che devono portare benessere e lavoro e che, se non completamente utilizzati come successo purtroppo l'anno scorso a causa della pandemia, poi devono essere restituiti. Ed è un peccato perché si perdono occasioni di crescita e di rilancio dell'economia".

L'investimento di cui parla Chessa si aggira intorno agli 11,5 milioni di euro. Con la possibilità di qualche aggiustamento e magari anche di qualche appuntamento supplementare con l'approvazione dell'atteso assestamento di Bilancio.

"Nella programmazione siamo stati molto attenti alla dislocazione degli eventi - ha chiarito l'assessore - coprendo al meglio tutte le zone della Sardegna. Ma abbiamo curato in particolare le date, con l'evidente obiettivo di allungare la stagione e di portare turisti anche nei cosiddetti mesi di spalla. La Sardegna può crescere anche oltre l'estate. Isola di sport è un grande intervento che riuscirà a portare lavoro anche nei periodi tradizionalmente più deboli per il turismo nell'Isola. Naturalmente faremo un conto dettagliato delle ricadute economiche. Ma quello che vediamo anche in questi giorni è sicuramente incoraggiante. Giusto per fare un esempio Cagliari grazie a due eventi sportivi, in questi giorni recupererà dalle 6.000 alle 8.000 presenze. Anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia lo ha detto: i grandi eventi sportivi sono importanti per trainare il settore".

Domani a Olbia parte l'Aquabike world championship mentre Calangianus ospiterà dal 5 un torneo internazionale di biliardo. A Cagliari invece si terranno il campionato mondiale di offshore-catamarano e le finali dei mondiali di beach volley. Tra vela, golf e padel l'evento Sporting Sardinia Cup a Pula a partire dal 10 settembre. E poi ancora jujitsu, apnea, body building. A ottobre si continua con kite, campionati mondiali juniores di judo, duathlon, motonautica, corsa in rosa e triathlon. Conclusione a dicembre ancora con il padel a Cagliari.

“Non posso che esprimere soddisfazione per questo grande impegno nello sport - ha sottolineato il presidente regionale Coni Bruno Perra - sono manifestazioni che fanno crescere le discipline e che ci danno visibilità e ritorno economico: la bellezza della nostra terra dà valore aggiunto". Soddisfazione anche da parte delle Federazioni. Per il padel il presidente nazionale Luigi Carraro: "Lo vediamo dai social - ha detto - molti big che un anno fa hanno partecipato al World padel tour sono rimasti stregati da questa terra. E quest'estate erano qui, da Alghero a Villasimius".

