Serie D, i conovocati della Cos per la trasferta a Roma contro la capolista TrastevereIl ritorno di Andrea Feola alla corte di Loi
Per la difficile trasferta romana sul campo della Trastevere, capolista del girone G della Serie D assieme ai campani della Scafatese, l'allenatore Francesco Loi, ha convocato venti giocatori.
Sono Mejiri Ahmed, Oriano Luigi, Rosseti Valerio Niccolo’, Rossi Alessandro, Feola Andrea, Dessena Simone, Murgia Alessio, Sacko M’Paly, Demontis Andrea, Nurchi Sergio, Demarcus Antonio, Marini Gianluca, Loi Antonio, Floris Mattia, Zaino Davide, Massoni Nicholas, Marsilii Cristiano, Sarritzu Stefano, Loddo Ettore e Cabiddu Tommaso. Rientra Feola.
Assenti il portiere Xaxa, Zurbriggen, Intinacelli, Prieto, Satalino e Spano.
La gara avrà inizio alle 15.