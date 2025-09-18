Il Pirri piazza un importante colpo di mercato in vista della nuova stagione nel campionato di Promozione, girone A. La società rossoblù, attraverso il lavoro del direttore sportivo Stefano Siddi, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante guineano Mohamed Sory Camara, classe 2001.

Camara è un volto già noto al calcio sardo, avendo vestito in passato le maglie di Calangianus, Barisardo e Carbonia. Nell’ultima stagione ha militato in Spagna, nelle fila dell’Ibiza, mentre in precedenza ha accumulato esperienza nelle giovanili di club prestigiosi come Cagliari e Ascoli. In Italia ha inoltre giocato con l’Afragolese, prima di intraprendere un percorso internazionale con esperienze in Georgia (Chikhura, Telavi, Samtredia) e in Francia con il Changé.

“Siamo felicissimi che Camara abbia scelto il nostro progetto – commenta il direttore sportivo Stefano Siddi –. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ma sinceramente non pensavo che tra le diverse proposte avrebbe scelto proprio noi. È un professionista esemplare sotto ogni aspetto: rappresenta esattamente il profilo che cercavamo per alzare il livello della squadra e aiutare i nostri giovani a crescere. Siamo davvero soddisfatti del suo arrivo.”

Un innesto di grande valore per l’allenatore Davide Meloni, che potrà contare su un attaccante dinamico, duttile e con un bagaglio di esperienze significativo. Camara potrebbe già esordire domenica prossima nella delicata trasferta contro la Baunese.

© Riproduzione riservata