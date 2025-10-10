Due anticipi domani alle 16 nel campionato di Eccellenza.

Al campo “Nino Manconi”, il Tempio ospita il Carbonia. Una sfida d'altri tempi fra due squadre che hanno sulle spalle anche campionati di Serie C e Serie C2: i galletti sono sicuramente favorti. Vincendo, supererebbero almeno per una notte la capolista Nuorese. Ma attenzione al Carbonia che attraversa un buon momento.

A Gavoi arriva invece l'Ossese, altra gara aperta ad ogni risultato col Taloro in netta ripresa, al pari della stessa Ossese.

In Promozione sempre domani alle 16 si gioca Guspini-Tonara con i minerrari, capolista, che hanno voglia di allungare ancora sulle inseguitrici del girone A. Nel gruppo B, ancora alle 16 la capolista Alghero sarà ospite dello Stintino col pronostico tutto dalla sua parte.

Si giocano anche tutte le altre gare in programma per la sesta giornata: Usinese-Arzachena, Bono-Bosa, Campanedda-Castelsardo, Li Punti-Tuttavista, Luogosanto-Bonorva, San Giorgio Perfugas-Macomerese, Thiesi-Ozierese, tutte alle 16. Alle 16.30, Ghilarza-Coghinas.

