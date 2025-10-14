I campioni in carica del Coghinas attendono domani l’Arzachena Academy Costa Smeralda per l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione.

I biancoverdi scenderanno in campo al Comunale di Santa Maria Coghinas per dare continuità al passaggio del turno ai danni del Luogosanto e provare a riscattare subito la prima sconfitta in campionato, maturata sabato contro l’Usinese. “Sarà una gara molto difficile, il Coghinas è un’ottima squadra. Noi, però, andremo là a fare la nostra partita: vedremo cosa succederà”, avverte il tecnico dell’Arzachena Mauro Ottaviani. “Di solito è meglio giocare la prima fuori ma secondo me – aggiunge poi Ottaviani – non cambia tanto, specie quando affronti un avversario forte. Il gruppo è unito, ha capito che ha fatto una grande partita a Usini e che anche il pareggio sarebbe stato stretto”.

Quarta in classifica a pari punti (13) con l’Arzachena, la formazione allenata da Paolo Congiu è tra le candidate alla vittoria finale del Girone B, e viene da quattro vittorie di fila in campionato, incontri in cui ha realizzato 15 gol subendone appena 2. Sconfitto quest’anno solo dalla “big” Alghero, il Coghinas vanta il secondo miglior attacco con 17 reti, ma può concedere qualcosa in difesa, ed è lì che si concentreranno le attenzioni di Danilo Bonacquisti e compagni, che per contro con 3 gol al passivo hanno il miglior reparto arretrato del torneo.

Squadre in campo al Comunale di Santa Maria Coghinas alle 16: dirige l’arbitro Marco Mugoni dalla sezione di Nuoro (assistenti Alessandro Ventuleddu di Sassari e Gianluca Deriu di Olbia).

