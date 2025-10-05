Costa Orientale Sarda e Latte Dolce vincono i derby con Monastir e Olbia. Budoni corsaro ad Anzio.

Si è giocata oggi la sesta giornata del campionato di Serie D, girone G.

Il derby del Sud va alla Costa Orientale Sarda, che supera il Monastir per 2-3. Nel primo tempo, al 3’, la squadra di Angheleddu conquista un calcio di rigore trasformato dall’ex Aloia. Al 21’ arriva il pareggio della COS con Demarcus, che sfrutta una respinta corta di Daga. Nella ripresa, al 7’, ancora Aloia firma il nuovo vantaggio del Monastir sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 37’ Rossi, in semirovesciata, sigla il 2-2. Passano appena due minuti e gli ospiti ottengono un rigore: dal dischetto Murgia è freddo e realizza il gol vittoria.

Al Bruno Nespoli di Olbia, il Latte Dolce domina e si impone con un roboante 1-6 nel derby contro i padroni di casa. Dopo appena 4’, i sassaresi passano in vantaggio con Bouabre. Al 16’, l’Olbia trova il pareggio con un eurogol del solito Ragatzu. Al 40’, Pulina riporta avanti gli ospiti. In avvio di ripresa, al 3’, Piredda firma la terza rete; cinque minuti più tardi Luiu cala il poker. Al 24’ segna anche capitan Cabeccia, mentre al 34’ arriva il sigillo finale di Loru.

Successo netto anche per il Budoni, che espugna il campo dell’Anzio con un secco 0-5. A segno nel primo tempo Ljubanovic al 4’, Santoro all’11’ e ancora Santoro al 45’. Nella ripresa, al 26' rete di Pinna, e al 47' chiude i conti Sirotic.

