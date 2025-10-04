Promozione, la Villacidrese ospita la Tharros, una gara d'altri tempiIntanto le prime due della classifica oggi giocano in trasferta:
L'intero girone A di Promozione anticipa a oggi (ore 16), la quinta giornata del campionato con la gara di cartello tra Villacidrese e Tharros. Due società dal passato illustre giocato fra la Serie C2 e la Serie D, prima di scivolare nei campionati minori. storiche del calcio sardo con ambizioni di alta classifica.
Le prime due della classifica oggi giocano in trasferta: la capolista Guspini, a Mogoro, il Castiadas, a Samugheo. Il Terralba voaggia sino a Pula per affrontare il Calcio Pirri, formazione ancora imbattuta. Viaggia a Sinnai il Borgo Sant'Elia per ospitar lo Jerzu che finora ha vinto due delle tre gare giocate. In programma anche Arborea-Cus, Selargius-Uta e Baunese-Atletico Cagliari.
«Sappiamo bene che la classifica non riflette il reale valore del Cus», dichiara il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu. «Ci aspettiamo una gara molto difficile. Vogliamo dare continuità agli ultimi due risultati positivi».