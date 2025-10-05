calcio
05 ottobre 2025 alle 17:31
Anticipo Eccellenza: il Tempio pareggia nel finale contro il VillasimiusLa squadra di Prastaro aveva sbloccato il risultato con Cannas
Pareggio tra Villasimius e Tempio nell’anticipo delle 15 della quarta giornata del campionato di Eccellenza.
La squadra di Antonio Prastaro sblocca il risultato al 43’ con Cannas. Nella ripresa, al 37’ i galletti pareggiano con Malesa. I sarrabesi salgono a quota sette, mentre i biancoblù a otto.
Giocata ieri Iglesias-Ilvamaddalena (3-0).
In corso le altre partite.
