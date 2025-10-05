Pareggio tra Villasimius e Tempio nell’anticipo delle 15 della quarta giornata del campionato di Eccellenza.

La squadra di Antonio Prastaro sblocca il risultato al 43’ con Cannas. Nella ripresa, al 37’ i galletti pareggiano con Malesa. I sarrabesi salgono a quota sette, mentre i biancoblù a otto.

Giocata ieri Iglesias-Ilvamaddalena (3-0).

In corso le altre partite.

