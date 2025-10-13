La "V" giornata è stata finora quella che ha portato il maggior numero di punti tra le Galluresi dell'Eccellenza. Sono stati 9 quelli conquistati: frutto di 3 vittorie, di cui una in ambito derbistico, ovvero quella del Buddusò sul Santa Teresa Gallura, e poi il Tempio che nell'anticipo di sabato ha superato il Carbonia, ed infine ieri l'Ilvamaddalena che si è imposta sulla Ferrini. Va da sè che a rimanere a bocca asciutta sono state il Santa Teresa e il Calangianus, sconfitto a Uri.

La conquista dei 3 punti ha permesso ai Galluresi di sotto il "Limbara" di vestire i panni di "regina" per una notte, situazione mutata con l'esito delle gare domenicali, che hanno visto la vittoria della Nuorese, nuovamente prima con 13 punti. Ma a tallonarla c'è in ogni caso il Tempio a quota 11.

A tenere botta, nel gruppo delle "Pentagalluresi", non passa inosservata la presenza dell'Ilvamaddaalena, riportatasi in orbita playoff. Per ritrovare le altre rappresentanti della Gallura, bisogna purtroppo scorrere la classifica verso il basso: al quart'ultimo posto, quasi per un gioco di parole con 4 punti, si trova il Buddusò, impostosi nel derby. Con questo successo gli uomini di Terrosu ottengono la prima vittoria in campionato, e mercoledì affronteranno i quarti di Coppa Italia incontrando in casa l'Atletico Uri. Un punto sotto il Calangianus (3) che a Uri, pur disputando una buona gara, è comunque rientrato ai piedi del "Limbara" sconfitto. Già domenica prossima i giallorossi avranno l'occasione per riscattarsi: al "Signora Chiara" arriva il vice fanalino di coda, Sant'Elena, un’occasione da non lasciarsi sfuggire sia per la classifica, ma anche per riportare fiducia e serenità nell'ambiente.

Ultima in graduatoria con un solo punto il Santa Teresa Gallura: la squadra, come altre volte sottolineato, può competere con chiunque, ma ancora, forse, pecca di inesperienza.

A metà settimana, mercoledì 15, torna in campo la Coppa Nazionale e il piatto forte è la "Stragallurese" tra Tempio e Santa Teresa, a poco più di 15 giorni dal confronto in campionato. Sia gli uomini di Cantara che quelli di Ciarolu, al di là delle attuali posizioni in campionato, scenderanno in campo con l'obbiettivo di superarsi, per andare quanto più possibile avanti nella manifestazione.

