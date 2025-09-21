Marco Nieddu non si smentisce: in gol a 44 anni regala la vittoria al TortolìL’attaccante segna e consente la conquista dei tre punti contro il Santa Teresa Gallura
Importantissima vittoria del Tortolì che ha piegato il trasferta il Santa Teresa di Gallura con una prova di cuore e testa.
Nella prima frazione di gara i padroni di casa partono forte, ma si scontrano col portiere Tangianu in giornata di grazia. Quasi al termine del tempo bellissima azione corale degli uomini del tecnco ogliastrino Mereu, conclusa in gol dal dal bomber Marco Nieddu, uno degli attaccanti più forti e longevi, con i suoi 44 anni, oggi in Eccellenza.
Tre punti importanti per il Tortolì in vista del prossimo impegno casalingo col Villasimius.