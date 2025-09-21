Pareggio che ha il sapore di beffa per la Costa Orientale Sarda contro l'Ischia. Finisce 1-1 con Sacko che risponde a Boiano. Da segnalare un rigore fallito da Demontis e diverse occasioni fallite con protagonista il portiere degli ospiti Mariani.

La cronaca

Nel primo tempo, all’8’ Murgia lancia Nurchi sulla sinistra: si libera del suo avversario e calcia sul secondo palo, ma non trova lo specchio. Al 20’, su punizione, semirovesciata di Castagna: Arboleda salva di testa sulla linea. Al 25’ occasionissima per la Cos: Rossi verticalizza per Nurchi che, lanciato a rete, si fa ipnotizzare da Mariani; la respinta arriva a Demarcus che però non riesce a coordinarsi per calciare verso la porta. Un minuto dopo Boiano stende Demarcus. È rigore: dal dischetto va il capitano Demontis, ma Mariani intercetta sulla sua destra e para in due tempi. Al 35’ i padroni di casa si divorano un altro gol: gran lancio di Murgia per Demarcus che, solo davanti a Mariani, si fa respingere il tiro. Al 38’ la beffa: traversone di Buono dalla sinistra, Boiano insacca di testa in tuffo sul secondo palo. Al 48’ Demarcus recupera palla e serve Nurchi che, a tu per tu con Mariani, calcia a lato.

Nella ripresa, al 4’, angolo di Murgia dalla destra e incornata di Rossi: Mariani vola sulla sua destra e respinge. Al 10’, gran lancio dalla distanza di Murgia per Nurchi che, dal limite dell’area, calcia al volo: il pallone si stampa sul palo alla sinistra di Mariani. Al 14’, sull’ennesimo corner battuto da Murgia, dopo una serie di rimpalli in area, Sacko trova la zampata vincente. Al 25’, rasoterra insidioso di Spanu, Mariani respinge corto, Demarcus insacca ma è in posizione irregolare: gol annullato per fuorigioco.

Giocate ieri: Palmese-Olbia 0-2 (6' Ragatzu, 11' Deiana Testoni), Budoni-Trastevere 0-2 (46′ Scaffidi, 52′ Lorusso), Real Monterotondo-Monastir 1-0 (56′ Gennari) e Atletico Lodigiani-Latte Dolce 1-2 (13’ Aiello, 42’ Lancioni, 79’ Tannor).

© Riproduzione riservata