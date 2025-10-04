Tra oggi e domani torneranno in campo anche le oristanesi del torneo di Promozione regionale di calcio. Questo pomeriggio, infatti, sarà la volta del girone A; domani toccherà al girone B.

Stasera il calcio d’inizio è previsto per le 16. Il Terralba, seconda forza del torneo con 10 punti e reduce dalla bella vittoria contro la Villacidrese, andrà a far visita al Calcio Pirri, squadra imbattuta che occupa le posizioni di centro classifica. Per l’undici allenato da Daniele Porcu l’obiettivo è portare a casa i 3 punti, con la speranza di poter agganciare il Guspini. Guspinesi, a punteggio pieno con 12 punti, impegnati sul campo di un’altra oristanese, la Freccia Parte Montis, nel più classico dei testa-coda. Il Castiadas, invece, appaiato in classifica al Terralba, sarà impegnato a Samugheo. I padroni di casa stanno vivendo un buon momento, che puntano a proseguire. Andrà a far visita alla Villacidrese la Tharros, vogliosa di confermare quanto di buono mostrato nel turno scorso, contro la Baunese. Impegno casalingo, infine, per l’Arborea che contro il Cus Cagliari vorrà prolungare la serie di risultati utili.

Impegnato domani il girone B. Il Bosa avrà la possibilità di proseguire la sua marcia nelle posizioni di testa (dopo 4 gare è al terzo posto a quota 9 punti) approfittando del turno casalingo contro lo Stintino (attualmente in zona playout). Il Ghilarza, invece, giocherà in trasferta, a Castelsardo, ma alle 16.30.

