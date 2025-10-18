Operazione straordinaria di pulizia nelle acque del Golfo degli Angeli.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, attraverso il nucleo Subacquei, hanno bonificato mare e fondali davanti al litorale del Poetto, rimuovendo numerose nasse e reti da pesca abbandonate, spesso causa di insidie per i natanti e di gravi danni all'ecosistema marino.

«Le attività operative – spiega una nota del Comando – sono state svolte mediante l'impiego di un battello pneumatico, che ha consentito ai sommozzatori di muoversi rapidamente tra i vari punti individuati e procedere con l'aggancio e il sollevamento del materiale, e con il supporto di una Motovedetta classe 800, utilizzata come piattaforma per il trasporto in sicurezza a terra degli attrezzi recuperati».

(Unioneonline)

