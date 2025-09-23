Serie D, arbitri e collaboratori: ecco chi dirigerà le gare delle squadre sardeBudoni e Cos in trasferta contro le capoliste, Latte Dolce, Monastir e Olbia sfide casalinghe
Si gioca domani il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, con due sarde che giocano sui campi di due delle quattro capoliste: il Budoni affronterà la trasferta sul campo della Scafatese (arbitrerà Marco Meloni di Modena (collaboratori di linea: Nicola De Candia di Bari e Giovanni Sarapano di Molfetta); la Cos sarà invece ospite del Flaminia (dirigerà Emanuele Rotondo di Frattamaggiore affiancato da Michele Criscuolo di Torre Annunziata e Giovanni Di Meglio di Napoli).
Il Latte Dolce, una delle altre capoliste ospiterà il Valmontone (dirigerà la gara Matteo Santinelli di Bergamo, coadiuvato da Ahmed Maher Said di Chiari e Andrea Lattarulo di Treviglio).
Il Monastir attende la visita del Cassino (arbitro Vincenzo Hamza Riahi di Lovere con collaboratori di linea Niccolo Cantile di Treviglio e Jean Christophe Molino di Brescia suoi collaboratori, mentre l'Olbia ospterà il Lodigiani con l'arbitro Andrea Kilian di Como (collaboratori:Emanuele Toniutto di Como e Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo).