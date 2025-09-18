Due risultati non omologati dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata del campionato di Promozione. Si tratta di Selargius-Ovodda (3-1 sul campo, Girone A) e Coghinas-Thiesi (2-2 sul campo, Girone B), entrambe giocate domenica scorsa, a causa di un preannuncio di ricorso da parte delle società ospiti. Servirà una verifica delle posizioni di due giocatori, che secondo le ricorrenti sarebbero stati squalificati e non avrebbero potuto prendere parte agli incontri.

Per Selargius-Ovodda, gli ospiti reclamano per un giocatore della formazione di casa che avrebbe ricevuto una squalifica in un campionato differente da quello di Promozione. Secondo l'Ovodda non avrebbe potuto prendere parte al match, mentre il Selargius ritiene che potesse essere abilitato. Per Coghinas-Thiesi, i padroni di casa non avrebbero potuto schierare uno dei propri titolari complice una sanzione risalente ai playoff dello scorso torneo.

Sarà il Giudice Sportivo, una volta ricevuto il ricorso, a esaminare la questione e stabilire se le posizioni erano regolari o meno. In caso di squalifica non scontata, per Coghinas e Selargius scatterebbe lo 0-3 a tavolino. Sempre in Promozione, squalifiche pesanti per Antonio Canu del Campanedda (quattro giornate per un pugno) e Antonino Piriottu dell'Atletico Bono (tre giornate per aver rifilato una gomitata) protagonisti di una rissa durante la partita fra le due squadre.

