Mario Masia non è più il tecnico della Baunese. L'allenatore di Lanusei ha rassegnato le dimissioni all'indomani della sconfitta per 4-0 rimediata dai nerazzurri nella trasferta di Arborea.

L'anno scorso, con Mister Masia al timone, la Baunese era riuscita a ritornare in Promozione dopo quasi vent'anni. Attualmente i nerazzurri, dopo quattordici giornate, occupano la quindicesima posizione, con 13 punti, in zona "spareggio playout".

La notizia è stata ufficializzata dalla società guidata dal presidente Antonio Atzori con un comunicato pubblicato sul profilo facebook del sodalizio nerazzurro. «In data odierna - si legge nella comunicazione - il Mister Mario Masia, in accordo con la Società, ha rassegnato le dimissioni da responsabile tecnico della Prima Squadra; a Mario va la nostra sincera gratitudine per tutto ciò che ha fatto per la Baunese, soprattutto legando la sua bellissima esperienza con i nostri colori, grazie alla conquista della Promozione dopo tanti anni. Grazie di cuore Mario. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro».

