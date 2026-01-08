Vittorio Satalino e Mario Giosa, lasciano la Cos con la risoluzione consensuale del contratto. La società resta sul mercato e tessera il portiere Francesco Cutrona, 19 anni che arriva in prestito dal Palermo, il difensore Diego Galliani ed il centrocampista Alessio Rossi, giocatore di grande talento che ha vestito anche la maglia dell'Empoli.

Tre acquisti importanti dunque alla corte di mister Francesco Loi che prepara la squadra per il prossimo impegno di domenica prossima in casa contro il Lodigiani, squadra che nelle ultime settimane si è notevolmente rafforzata.

© Riproduzione riservata