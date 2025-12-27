Primo allenamento questo pomeriggio del nuovo allenatore Sebastiano Pinna alla guida del Villasimius in Eccellenza. Presente lo staff dirigenziale, Pinna ha lavorato a lungo anche per conoscere le caratteristiche dei giocatori in attesa del suo debutto in panchina in casa col Taloro alla ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio. Pinna, ex centrocampista del Cagliari, vanta un curriculum di rilievo anche da allenatore. Ha portato il Castiadas in serie D, ha ottenuto grossi successi nei lunghi anni trascorsi alla guida della Ferrini.

Ha fatto benissimo lo scorso anno alla Cos in serie D prendendo una squadra ultima in classifica con appena due punti e riuscendo a rilanciarla con 16 punti in 11 partite, prima dell’esonero.

La sua carriera in panchina è iniziata nel 2011 al Porto Torres in Serie D. Da calciatore ha giocato col Cagliari e alla Torres.

