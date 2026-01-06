Eccellenza, nel recupero il Taloro passa a Villasimius: decide un rigore di LittarruNel match di recupero la squadra di Gavoi si è imposta per 1-0
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sconfitta casalinga a sorpresa del Villasimius nello scontro diretto col Taloro nella gara di recupero dell'Eccellenza.
La squadra di Gavoi si è imposta per 1-0 con un rigore trasformato da Littarru al 6' della ripresa. Con questo risultato, il Villasimius, con Sebastiano Pinna all'esordio in panchina, scivola al quartultimo posto con 16 punti; il Taloro raggiunge il Tortolì con 19 punti. Domenica prossima Il Villasimius dovrà affrontare la lunga trasferta di Uri. Il Taloro ospiterà il Carbonia.