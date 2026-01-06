Sconfitta casalinga a sorpresa del Villasimius nello scontro diretto col Taloro nella gara di recupero dell'Eccellenza.

La squadra di Gavoi si è imposta per 1-0 con un rigore trasformato da Littarru al 6' della ripresa. Con questo risultato, il Villasimius, con Sebastiano Pinna all'esordio in panchina, scivola al quartultimo posto con 16 punti; il Taloro  raggiunge il Tortolì con 19 punti. Domenica prossima Il Villasimius dovrà affrontare la lunga trasferta di Uri. Il Taloro ospiterà il Carbonia.

