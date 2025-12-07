Continua indisturbata la corsa del Decimo 07 in vetta alla classifica del girone A della Prima categoria. Il Decimo 07 è in testa con 31 punti, seguito dall'Accademia Sulcitana con 25. dal Tertenia con 23 e dal Decimoputzu con 22. Il Decimo 07 ha vinto a Baunei per 2-1, la Sulcitana per 3-1 sul campo dell'Azzurra Monserrato. Successi anche del Decimopuztu (2-0 a Sestu), dell'Ulassai (3-2 all'Idolo), del Sarroch (3-1 al Quartu 2000. Pari (0-0 ) fra Giaeto e il San Vito e del Lalma (1-1) col Tertenia e del Cardedu (1-1) col Villagrande.

Nel gruppo B, il Masainas, travolge per 3-0 il Santadi e allunga al primo posto con 27 punti. Il Gonnosfanadiga insegue ora a 25 punti. Ancora una sconfitta interna del Verde Isola Carloforte, piegato dal Perdaxius per 2-1.

Nel girone C il Macomer vince per 1-0 sul Silanus e stacca il Fonni. Il Macomer ha ora 26 punti, il Fonni 24 (dopo il pari di oggi con la Sanverese), raggiunto al secondo posto dal Supramonte. Nel girone D, il Lanteri vince per 2-1 lo scontro diretto col Monte Alma e lo raggiunge in vetta alla classifica con 27 punti.

© Riproduzione riservata