Riparte domani alle 14.30 la Serie D, girone G, con l’anticipo Olbia-Albalonga, primo appuntamento del 2026 per le formazioni sarde. Il turno della prima giornata di ritorno, però, sarà incompleto: i derby Latte Dolce-Costa Orientale Sarda e Monastir-Budoni sono stati posticipati all’Epifania, rispettivamente alle 15 e alle 14.30.

Al “Bruno Nespoli” l’Olbia ospita l’Albalonga in un match che vale molto più dei tre punti. I bianchi arrivano alla ripresa del campionato dopo l’ennesimo scossone stagionale, con l’addio del tecnico Giancarlo Favarin ufficializzato il 30 dicembre. In panchina siederà l’allenatore dei portieri Fabrizio Carafa, chiamato a guidare una squadra che non vince da otto giornate e che non festeggia un successo casalingo dal 19 ottobre. Di fronte ci sarà un’Albalonga con cinque punti in più, ma reduce da cinque sconfitte consecutive in trasferta.

Grande attesa anche per il 6 gennaio, quando andrà in scena il derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda. Le due squadre arrivano all’appuntamento in ottima salute, entrambe capaci di chiudere il 2025 con una vittoria in un derby: i sassaresi hanno superato il Budoni, mentre la Cos di Francesco Loi si è imposta sul campo dell’Olbia. In classifica le divide appena una coppia di punti, con gli ospiti attualmente sesti.

All’Epifania si giocherà anche Monastir-Budoni, sfida sempre molto sentita. Il Monastir ha chiuso l’anno con risultati alterni, mentre il Budoni, dopo cinque vittorie di fila, ha rallentato nelle ultime tre gare, restando comunque tra le protagoniste del girone.

