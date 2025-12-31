Domenica scorsa il Decimo 07 ha subito ha prima sconfitta stagionale conservando comunque la vetta del girone A della Prima categoria con tre punti di vantaggio sulla Accademia Sulcitana. La capolista, alla ripresa del campionato, ospiterà il Decimoputzu con l'obiettivo di riscattare subito la sua prima sconfitta. Un compito non facile, sicuramente una gara da affrontare con grande determinazione.

«Il nostro è stato un avvio di stagione molto positivo», sottolinea il direttore sportivo Maurizio Carta. «Essere in testa alla classifica ci rende orgogliosi e soddisfatti, ma soprattutto ci dà ulteriori energie e motivazioni per continuare a lavorare e migliorare sotto ogni aspetto. Abbiamo impostato la stagione con l’intento di fare bene, curando ogni dettaglio, sempre con la massima umiltà e nel rispetto degli standard che ci eravamo prefissati già a giugno«.

Carta richiama inoltre alla prudenza: «Non dimentichiamo», aggiunge Carta, «che siamo una matricola e che gran parte della dirigenza è giovane e alla prima esperienza in Prima categoria. La nostra linea resta quella di non correre e di evitare proclami inutili: pensiamo partita dopo partita».

