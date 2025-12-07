Torna al successo il Sant'Elena rafforzatosi in questo fine settimana con gli arrivi del bomber Mauro Ragatzu, del centrocampista senegalese Niang e del portiere Daga. Sotto di due gol contro il Taloro, il Sant'Elena ha rimontato vincendo per 3-2 la gara proprio con la rete firmata da Ragatzu, arrivato dal Villasimius.

Un ritorno fortunato a casa, quello di Ragatzu che ha sulle spalle anche diversi campionato di Serie D e Serie C.

Ha giocato in passato con squadre come Frosinone, Pisa, Pineto, Termoli, Varese, Andria. In Sardegna ha giocato col Castiadas, Monastir e Villasimius.

Ora il ritorno a casa con un solo obiettivo: la salvezza del Sant'Elena.

