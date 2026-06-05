Sono state ufficializzate le graduatorie finali dei playoff dei campionati regionali dilettantistici per la stagione 2025/2026. Un passaggio fondamentale in vista della composizione degli organici per il prossimo anno, poiché stabilisce l'ordine di priorità per eventuali promozioni e ripescaggi nei campionati superiori della stagione sportiva 2026/2027.

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione, a conquistare la vetta della graduatoria playoff è stato il Bonorva 1960, già certo di un posto in Eccellenza, che precede la Villacidrese e l'Usinese. Le società saranno quindi le prime a essere valutate qualora si rendessero disponibili posti nel prossimo massimo campionato regionale.

Nella graduatoria relativa ai playoff del Campionato di Prima Categoria, il primo posto è stato assegnato all'Antiochense Calasetta, davanti a Fonni e Lanteri Sassari. Anche in questo caso, l'ordine stabilito dai risultati sul campo sarà determinante in caso di completamento degli organici del campionato di Promozione 2026/2027.

Definita infine la graduatoria del Campionato Regionale di Seconda Categoria. A guidare la classifica è il Golfo Aranci, seguito da La Salle, Ottava e Monreale. Le quattro società occupano le prime posizioni utili per eventuali ammissioni al prossimo torneo di Prima Categoria, nel caso in cui si rendessero necessari ripescaggi o integrazioni degli organici.

Le graduatorie rappresentano uno strumento essenziale nella pianificazione della prossima stagione agonistica. Sebbene nessuna promozione aggiuntiva sia al momento automatica, le società inserite ai primi posti possono guardare con attenzione alle prossime settimane, durante le quali potrebbero aprirsi opportunità importanti in seguito a rinunce, fusioni o mancate iscrizioni.

Per Bonorva, Antiochense Calasetta e Golfo Aranci, il primo posto conquistato nei playoff rappresenta dunque una corsia preferenziale verso il possibile salto di categoria.

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