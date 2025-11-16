Trascorse dieci giornate, il leader della classifica dei migliori del girone A di Promozione è Edoardo Sedda dell’Ovodda, al comando con dieci punti.

A due lunghezze di distanza, con otto preferenze ciascuno, seguono Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), Andrea Sanna (Terralba), Marco Gianoli (Tharros) e la coppia del Vecchio Borgo Sant’Elia formata da Samuele Mastropietro e Daniele Santilli. A quota sette punti figurano invece Alberto Usai (Selargius) e Gino Noli (Tonara).

Nel girone B, al primo posto con otto punti si trova Federico Pireddu del Li Punti, tallonato da Edoardo Donati (Arzachena), Domenico Saba (Bonorva), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Juan Vera Rubio (Macomerese), tutti appaiati a quota sette.

GIRONE A

10 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda).

8 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.); Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro e Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

7 PUNTI: Alberto Usai (Selargius); Gino Noli (Tonara).

6 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Michel Milia (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

5 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Giacomo Caddeo e Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes e Santiago Pendin (Baunese); Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Emanuel Piroddi (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich e Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Francesco Piras (Freccia P.M.); Angelo Marci e Gianluca Riep (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Nicola Orrù (Tharros); Agustin Acosta e Gian Marco Trogu (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 2020); Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

8 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

7 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Predrag Radovanovic (Coghinas); Juan Vera Rubio (Macomerese).

6 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Danilo Bonacquisti e Augusto Bonivardi (Arzachena); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Giovanni Moroni (Castelsardo); Santiago Mateucci (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone e Dramane Cissè (Luogosanto); Antonio Fantasia (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi); Roberto Sanna (Tuttavista); Cristian Irde (Usinese).

5 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Nathan Lucas Aquilon (Atletico Bono); Francesco Mannoni (Bonorva); Julien Ba Seydina, Claudio Fadda e Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Paolo Tuccio e Andrea Zinellu (Li Punti); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Gonzalo Ferro e Nahuel Mendez (Ozierese); Alex Alcazar, Giuseppe Pitruzzello e Federico Romero (San Giorgio P.); Ignacio Marroquin (Stintino); Manuel Rodriguez (Tuttavista); Victory Igene (Usinese).

