La pesante sconfitta nel derby col Coghinas (1-5) ha lasciato il segno in casa Castelsardo, con la società del Girone B di Promozione che dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso per un ribaltone. Cambia l’allenatore, con Carlo Nativi che rileva l’esonerato Antonio Marinu, ma arriva anche un nuovo direttore sportivo ossia Vittorio Tossi.

Nativi, classe ‘76 originario di Tempio che da calciatore giocò in Serie C2 con l’Olbia nel 2002-2003, è stato a lungo legato alla squadra della sua città sia in campo sia in panchina. Ha anche guidato il Luogosanto. Debutterà domenica alle 15 nella trasferta di Arzachena, nell’undicesima giornata di campionato. Nativi eredita il Castelsardo da Marinu con 10 punti e il quintultimo posto: 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, con 12 gol fatti e 20 subiti.

L’innesto di spicco in dirigenza è quello di Tossi, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Una garanzia da anni, con varie esperienze ai principali livelli del calcio sardo tra cui Latte Dolce, Nuorese e Torres. «Ho accettato con entusiasmo questo incarico», ha dichiarato, «perché credo molto nelle potenzialità di Castelsardo e nel progetto che la società sta portando avanti. C’è una base importante, un ambiente sano e tanta voglia di crescere: metterò tutta la mia esperienza al servizio dei colori rossoblù».

© Riproduzione riservata