

Dopo la vittoria del Budoni e il pareggio della Costa Orientale Sarda, arrivano altri quattro punti per le squadre isolane impegnate nel campionato di Serie D, girone G. Si è completata oggi l’undicesima giornata.

Vittoria netta del Latte Dolce, che supera 3-1 l’Albalonga e aggancia in classifica Cos e Olbia al settimo posto. Le reti dei sassaresi portano la firma di Loru, Piredda e Asproni.

Un punto prezioso anche per l’Olbia, che torna da Cassino con uno 0-0 maturato al termine di una sfida equilibrata e combattuta.

Sconfitta invece per il Monastir, battuto in casa 1-2 dalla capolista Scafatese. Campani in vantaggio nel primo tempo con Molinaro, pareggio momentaneo nella ripresa grazie al solito Aloia, ma pochi minuti più tardi Conteh firma la rete decisiva che condanna i biancoblù.

