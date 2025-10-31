Inizia domani con l'anticipo Albalonga-Cos (arbitro Alessandro Gervasi di Cosenza, collaboratori Carmine Rufrano di Maniago e Alessandro Fragiacomo di Gradisca d'Isonzo), la decima giornata del campionato di Serie D. Domenica si giocano le altre gare: Monastir-Flaminia ( arbitro Davide Zamagna di Saronno, collaboratori Marco Pedrinazzi di Legnano e Mattia Malerba di Cinisello Balsamo), Montespaccato-Budoni (arbitro Francesco Battistini di Lanciano, collaborator Osama Chamchi di Savona e Davide Boto di Genova), Olbia-Ischia (arbitro Matteo Bevere di Chivasso, collaboratori Nicholas Di Blasio di Ostia Lido e Paolo Bianchi di Roma), Scafattese-Latte Dolce (arbitro Luca Tuderti di Reggio Emilia collaboratori Jonas Blondon Nenkeu di Parma e Matteo D'Orazio di Teramo.

