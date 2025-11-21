Si muove il mercato dei dilettanti con le squadre che puntano in alto decise a rafforzare ulteriormente i ranghi.

Attenzione all'Ossese che dopo una partenza di stagione non brillante ha riportato in Sardegna un allenatore, come Carlo Cotroneo, laziale che ha lasciato ottimi ricordi a Castiadas e La Maddalena.

Ora allena l'Ossese, travolgente domenica scorsa contro il Villasimius con l'esordio di Facundo Maitini, attaccante, argentino, che Cotroneo conosce molto bene per averlo allenato proprio all'Ilvamaddalena. Un giocatore importante che il tecnico ha voluto per affiancarlo ai connazionali Di Pietro e Tapparello. Una Ossese oggi a tre punti dalla vetta in una classifica cortissima.

