Nuovo acquisto del Budoni, prima squadra fra le sarde del grone G della Serie D. La società gallurese ha trovato l'accordo con Luigi Oriano, classe 2006, esterno a tutta fascia dotato di tecnica e corsa, Oriano ha giocato la prima parte di stagione nella Cos.

Cresciuto nel settore giovanile prima della Triestina, poi del Monterosi, con la Primavera ha disputato anche un Torneo di Viareggio collezionando 4 presenze.

Il passaggio tra i grandi avviene con i Pescatori Ostia, in Eccellenza, per poi continuare il suo percorso in Serie D con le maglie di Ilvamaddalena, Savoia, Atletico Lodigiani e COS. Sono in totale 19 le presenze in LND, con due assist messi a referto. Ora la nuova avventura in maglia biancoazzurra, dove potrà continuare il suo percorso di crescita.

