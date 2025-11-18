mercato
Promozione, a Castiadas arrivano un argentino e un brasiliano per rafforzare l'attaccoNel Sarrabus Juan Pablo Mattea e Guilherme Assis Da Silva Parreira
Si rafforza il Castiadas capolista del girone A della Promozione, assieme al Terralba.
La società sarrabese ha rafforzato l'attacco con l'arrivo di Juan Pablo Mattea, 26 anni, italo argentino con precedenti esperienze in Sardegna, in Abruzzo.
Acquistato anche la punta centrale Guilherme Assis Da Silva Parreira, 24 anni, brasiliano con esperienza anche in Germania. Ha lasciato Nicola Vacca e Bapignini.
