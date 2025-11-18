Si rafforza il Castiadas capolista del girone A della Promozione, assieme al Terralba.

La società sarrabese ha rafforzato l'attacco con l'arrivo di Juan Pablo Mattea, 26 anni, italo argentino  con precedenti esperienze in Sardegna, in Abruzzo.

Acquistato anche la punta centrale Guilherme Assis Da Silva Parreira, 24 anni, brasiliano con esperienza anche in Germania. Ha lasciato Nicola Vacca e Bapignini.

