

Grande rammarico per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G), che vede sfumare all’ultimo istante una vittoria ormai in tasca contro il Montespaccato. I gialloblù di Francesco Loi, protagonisti di una prova convincente per intensità e qualità di gioco, si fanno raggiungere sul 2-2 allo scadere dopo essere stati avanti di due reti.

Avvio deciso dei padroni di casa, subito pericolosi al 9’ con Nurchi, fermato solo da una deviazione in angolo. Al 16’ ci prova Madeddu, ma il portiere Xaxa è attento. Il vantaggio arriva poco dopo: al 18’ Murgia sblocca il risultato con una splendida punizione che si infila sul secondo palo.

Nel secondo tempo la Cos continua a spingere e al 14’ trova il raddoppio dal dischetto ancora con Murgia, impeccabile dagli undici metri. La gara sembra in discesa, ma al 20’ Vitelli riapre i giochi con un gran destro al volo sotto l’incrocio. Nel finale arriva la doccia gelata: in pieno recupero Coratella sfrutta una ripartenza e firma il pareggio del 2-2.

Nel recupero gli ospiti sfiorano addirittura il colpaccio, colpendo un palo e trovando sulla loro strada il provvidenziale salvataggio di Cabiddu. Amaro epilogo per una Costa Orientale Sarda che aveva mostrato il meglio del proprio gioco ma si è vista sfuggire due punti pesanti nel finale.

