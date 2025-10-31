Nuovo arrivo all'Unione sportiva Burcei, militante in Seconda categoria. La società ha raggiunto l'accordo col bomber Gabriele Concas.

Un attaccante di grandissima esperienza, giocatore che non ha bisogno sicuramente di presentazioni. Ha indossato in carriera le maglie di squadre dalla Eccellenza ai campionati minori: in particolare ha giocato nel Gemini Pirri, Sant'Elena, Porto Corallo, Quartu 2000, Carbonia, Progetto Sant'Elia, Villasimius, Orrolese, Samassi.

Da lui il Burcei aspetta i gol necessari per raggiungere la salvezza. In Seconda categoria, Concas può ancora fare la differenza.



