È Antonello Pulcrano il nuovo Team manager del Castiadas che milita nel girone A della Promozione. Prende il posto di Mandas. La società e lo staff augurano un buon lavoro al nuovo manager.

Pulcrano ha già preso possesso del nuovo incarico. Intanto il Castiadas domani affronta la difficile trasferta sul campo del Terralba: uno scontro al vertice per le due squadre che viaggiano ad un solo punto dal Guspini capolista.

