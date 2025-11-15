L’INCARICO
Promozione, Antonello Pulcrano il nuovo team manager del CastiadasPrende il posto di Mandas
È Antonello Pulcrano il nuovo Team manager del Castiadas che milita nel girone A della Promozione. Prende il posto di Mandas. La società e lo staff augurano un buon lavoro al nuovo manager.
Pulcrano ha già preso possesso del nuovo incarico. Intanto il Castiadas domani affronta la difficile trasferta sul campo del Terralba: uno scontro al vertice per le due squadre che viaggiano ad un solo punto dal Guspini capolista.
