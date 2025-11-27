Si muove il mercato del Carbonia ma al momento in uscita: in attesa di nuovi acquisti dati per imminenti entro poche ore, è arrivata l'ufficialità della cessione di Matteo Nannini. Il centrocampista di origine laziale ha abbandonato la formazione biancoblu' per motivi strettamente personali, ma rimanendo comunque in ottimo contatto con la dirigenza e il resto dello staff tecnico.

Matteo Nannini era apparso sin dalle prime giornate fra i centrocampisti più promettenti del Carbonia e soprattutto nella fase in cui i minerari hanno dovuto giocare a Narcao, alcune sue prestazioni hanno contribuito ad accumulare i primi preziosi punti nella classifica di Eccellenza.

Con la cessione di Nannini si apre però la possibilità che arrivi un sostituto a meno che l'allenatore Graziano Mannu non decida che si possano trovare dei sostituti naturali in rosa per rimpiazzare il giocatore in partenza.

