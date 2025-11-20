Decimo 07, Masainas e Monte Alma sono le capoliste dei gironi A, B e D della Prima categoria. Tre invece le formazioni al comando del gruppo C: sono Fonni, Oschirese e Macomer.

Il torneo si infiamma con diverse squadre di ottimo livello e che si portano dietro anche un grande passato. Come Sorso, Porto Torres Sennori, Macomer,Sestu, Quartu 2000, La Palma, Gialeto, Decimoputzu, con tappe anche in C (vedi La Palma e Sorso) e in Interregionale (vedi Porto Torres Gialeto, Sennori, Macomer, Sestu). Quella che ha fatto meno punti è finora il FC Alghero (uno in otto gare e ultimo in classifica del suo girone).

La squadra che ha segnato più gol è il Monte Alma primo del girone D andato in gol 26 volte, seguita dal Villamassargia , settimo del girone B andato in rete 23 volte.

