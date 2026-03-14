Il derby cagiaritano del girone A della Promozione lo ha vinto l'Atletico Cagliari che ha espugnato (0-1) il campo del Cus. Con questo successo l'Atletico è balzato al nono posto del campionato con 36 posto.

Il Cus Cagliari è al 12esimo posto con 32 punti in una posizione di classifica assolutamente tranquilla lontano dai playout. L'Atletico si sta rendendo protagonista di un bel campionato: l'obiettivo è quello di salire ancora la classifica.

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