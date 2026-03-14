Buone nuove per il Santa Teresa, che per lo scontro salvezza con la Ferrini Cagliari, in programma domani al Buoncammino, ritrova Djedje, Ziani e Traore. Nulla da fare, invece, per Del Vecchio, ancora indisponibile (problemi fisici).

Con la rosa sostanzialmente al completo i biancocelesti affrontano una sfida difficile, che potrebbe valere un passo avanti deciso per la conferma della categoria o, al contrario, un passo indietro in zona playout, dove l’avversario si ritrova con 25 punti e 3 di distanza dal Santa Teresa.

Nel 2026 i rossoblù hanno perso solo contro Nuorese e Tempio, e arriveranno in Gallura forti del successo nello scontro diretto col Sant’Elena Quartu, ma la squadra di Fabio Levacovich non è da meno, come conferma la ritrovata vittoria di Lanusei, nella quale, oltre all’avversario, tra le big del campionato di Eccellenza, Saiu e compagni sono riusciti a superare le difficoltà per le molte pesanti assenze.

Squadre in campo allo stadio Buoncammino alle 14.30: arbitra la gara valida per la 10ª giornata di ritorno Gabriele Sari della sezione di Alghero (assistenti Mario Puggioni di Sassari e Matteo Degortes di Olbia).

© Riproduzione riservata