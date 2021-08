Dopo tre anni il tecnico Giuseppe Diana lascia la guida dell’Andromeda di Siurgus Donigala. Ad annunciarlo lo stesso tecnico: “Per una nuova avventura, mi cimenterò nel calcio femminile con l’Atletico Oristano C.F. in qualità di allenatore in seconda, ricomponendo la coppia che insieme a Mauro Soru ha già guidato il Villasor in Promozione”. Diana spende bellissime parole per l’avventura di Siurgus: “Nel calcio ormai, anche in quello dilettante, certi valori di fratellanza, gruppo, unione, il concetto di squadra, passione, unità d'intenti per raggiungere una vittoria, la fatica, sudare la maglia, essere sinceramente rammaricati per una sconfitta, gioire di cuore per una vittoria, via via stanno scomparendo e sono purtroppo sempre più rari, una bella realtà l'Andromeda 1972. Sono stati tre anni intervallati da questa sciagurata pandemia, resta il rammarico per non aver terminato i campionati e aver visto il nostro piazzamento, interrotti sempre nei piani alti. Grazie per l'accoglienza e la fiducia che tutti i ragazzi mi hanno dimostrato dal primo giorno di nostra conoscenza. Un grande gruppo. Ringrazio il Presidente Antonello Olla per la bella possibilità concessami e tutti i dirigenti tutti”.

La nuova avventura: "Ringrazio l’Atletico Oristano C.F., il presidente Emilio Naitza per aver fatto cadere la scelta su mister Mauro Soru e me. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di conoscere le ragazze e divertirci insieme, il nostro augurio per tutti è quello di andare incontro ad una stagione sportiva ricca del maggior numero di soddisfazioni possibili”.

© Riproduzione riservata