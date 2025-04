Finale di coppa Italia di Promozione domani alle 17 a Ghilarza. A contendersi il prestigioso titolo, saranno il Coghinas e il Lanusei, già promosso in Eccellenza con al vittoria del girone A della Promozione. Domani gli ogliastrini puntano a fare il bis in Coppa. Per il Lanusei è la seconda finale di categoria dopo quella della stagione 2013/2014, persa col Tonara.

Per il Coghinas è un traguardo storico. E' la prima volta che si contende la Coppa.

© Riproduzione riservata