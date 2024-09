Cinque squadre in vetta con quattro punti, nessuna sarda. Sono Paganese, Guidonia,Puteolana, Gelbison e Sarnese. Insegue l'Ilvamaddalena con tre punti. Cos e Latte Dolce hanno due punti, l'Olbia solo uno. Una partenza sicuramente non esaltante quella delle sarde che finora si sono sfidate all'insegna dei derby.

Ne hanno giocato due, ad eccezione dell'Ilva che me ha disputato solo uno, vincendo a Olbia, ma perdendo domenoica in casa col Lodigiani. Le sarde hanno cambiato moltissimo durante l'estate: la preparazione e l'amalgama non può essere al top. Quella di domenica sarà una giornata senza derby per le cinque isolane.

La possibilità di iniziare a vincere? La Cos affronterà l'Anzio, l'Uri giocherà sul campo del Cinthya, ultima a zero punti, l'Olbia ospiterà il Guidonia, l'Ilva sarà ospite del Savoia. Il latte Dolce sarà a Terracina. Da verificare ancora gli eventuali anticipi a sabato.

© Riproduzione riservata