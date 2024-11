L’Olbia taglia Ninni Corda: l’ex allenatore e dirigente nuorese non collaborerà più col club gallurese pur rimanendo sotto contratto fino al prossimo marzo come consulente di Swiss Pro, proprietaria dell’Olbia Calcio.

La comunicazione è arrivata questa mattina confermando le indiscrezioni della scorsa settimana, sulle intenzioni di allontanare Corda, legate alla decisione di “tagliare” tre giocatori, il capitano La Rosa, Anelli e Santi, fedelissimi del dirigente sportivo sardo. “Swiss Pro Promotion annuncia che il suo consulente Sig. Ninni Corda non sarà più coinvolto nel progetto Olbia Calcio a partire da oggi, pertanto non interagirà più con l’Olbia Calcio 1905 Srl, con i suoi dipendenti, giocatori e team tecnico e viceversa, così come con la stampa in merito all’Olbia Calcio 1905 Srl”, recita la nota.

“Vorremmo ringraziare il Sig. Corda per il suo impegno in questo progetto sin dal suo arrivo e merita la riconoscenza di essere riuscito a costruire una squadra di calcio che ha consentito all’Olbia Calcio di iniziare la stagione calcistica 2024/2025 in tempo nonostante le sfide che il club ha dovuto affrontare a luglio e agosto. Il Sig. Corda – si legge ancora – rimarrà nella sua posizione di consulente a disposizione di Swiss Pro Promotion fino alla scadenza del suo contratto il 31 marzo 2025 e pertanto rimane vincolato dai termini del suo contratto con Swiss Pro Promotion, inclusa la riservatezza”.

