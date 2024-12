Nell’anticipo della penultima giornata del campionato di Serie D (girone G), il Latte Dolce cade (3-1) sul campo dell’Atletico Lodigiani. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva in trasferta. I laziali passano in vantaggio al 38’ con una bella rovesciata di Tirelli. Al 44’ il raddoppio di Lancioni.

Nella ripresa, al 20’ il Latte Dolce resta in dieci uomini per l’espulsione di Barracca per doppia ammonizione. Al 41’ Sorgente accorcia le distanze su rigore ma due minuti più tardi Marcheggiani firma il tris. In attesa delle gare di domani, sassaresi sono a tre punti dalla zona playout.

Domani in campo le altre sarde: in scena alle 14.30 Cos-Gelbison, Paganese-Ilvamaddalena e il derby Olbia-Atletico Uri.

