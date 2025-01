Daniele Ragatzu e Roberto Biancu tornano all’Olbia. Questo pomeriggio la firma del contratto, che legherà di nuovo i due giocatori al club gallurese, impegnato nella lotta salvezza del campionato di Serie D, fino al termine della stagione.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore. L’altra notizia di giornata riguarda il pagamento dello stipendio di novembre, saldato questa mattina: per dicembre se ne riparlerà a fine mese. Alla ripresa degli allenamenti Zé Maria potrà contare così su un clima più sereno ma, soprattutto, su due giocatori in più.

Ragatzu, però, non gioca una partita ufficiale dal 16 novembre (vedi Pontedera-Pianese, Serie C), mentre Biancu, che torna a Olbia da svincolato, dal 28 aprile dell’anno scorso e dall’ultima gara dei bianchi in Serie C prima della retrocessione.

© Riproduzione riservata