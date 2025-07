Davide Puddu è il nuovo allenatore del FCD Pula. Tecnico giovane, preparato, motivato e con grande passione per il calcio, Mister Puddu è pronto ad iniziare il suo nuovo impegno con determinazione e spirito di gruppo verso nuovi obiettivi. Notevole il suo curriculum, che parla da solo: come calciatore ha vestito le maglie del Settore giovanile Cagliari Calcio dal 2000 al 2008 fino alla primavera con esordio in prima squadra in coppa Italia serie A in Sampdoria-Cagliari del 2009. Ha poi giocato in serie C con l' Alghero, per tre anni in Serie D col Selargius per vestire poi le maglie del Muravera, del Sanluri e dell'Iglesias.

Da allenatore ha militato per 8 anni nel settore giovanile del Cagliari Calcio; un anno con gli allievi del La palma; 2 anni col Calcio Pirri, alla guida degli allievi A2 (vittoria campionato ) e juniores regionale (vittoria girone e play off ).

