In attesa della riapertura del mercato invernale, ai primi di dicembre, ecco comunque trasferimenti che riguardano giocatori che hanno risolto il contratto oppure in precedenza svincolati. In Serie D (girone G), la Costa Orientale Sarda ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante Antonio Mesina, classe 1993. In Eccellenza, il difensore Andrea Satta ha lasciato la Nuorese. All’ex Cos non mancano le richieste. Ai barbaricini piacerebbe l’attaccante Mattia Caddeo. Lorenzo Camba potrebbe lasciare il Villasimius.

In Promozione, colpo di mercato del Selargius che si è assicurato fino alla riapertura del mercato le prestazioni del difensore Gabriele Pancotto. Un ritorno considerato che nelle ultime stagioni ha giocato con i granata indossando anche la fascia di capitano. Per tre volte ha vinto il campionato di Promozione: con Sanluri, Muravera e Nuorese.

Il nuovo allenatore del Siniscola è Juri Matzuzzi. Subentra al dimissionario Sandro Crisci. L’Abbasanta ha tesserato il centrocampista Francisco Bertolotto e l’attaccante Souleyman Cissè. Il Castiadas ha rescisso i contratti di Marco Miccoli e Sebastian Nicol Jurado. In Prima categoria, il San Vito di Angelo Padiglia tessera il portiere Mariano Atzeni e il centravanti Roberto Rocca, entrambi ex Santa Giusta.

© Riproduzione riservata