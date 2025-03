Dopo la disputa della nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza ,sono diversi gli stati d'animo che accompagnano le 4 squadre Galluresi. Per nessuna di esse però, sia in positivo che in negativo, possono considerarsi maturi i tempi per fare delle previsioni che abbiano fondamento. Certo è che,sia in chiave promozione diretta che play off, il Budoni e il Tempio, non a caso prima e seconda della classifica, hanno riconfermato le posizioni.

Dagli uomini di Cerbone , dopo che a Iglesias avevano ottenuto il pareggio in "Zona Budoni", ovvero cosi come in altre precedenti occasioni, ben oltre i canonici 90 minuti, è arrivato una sorta di "schiaffo morale" nei confronti di chi, li indicava come la squadra con il più alto quoziente di fortuna, con una vittoria dalle proporzioni quasi tennistiche (5-0), sulla malcapitata Ferrini. Altra grande soddisfazione, risalendo dal mare verso il massiccio del "Limbara" è stata quella del Tempio: si è aggiudicato infatti, dopo alcune stagioni di "vacche magre" che ha portato con sè anche parecchia ironia , amplificata dal periodo carnevalesco, la "Stragallurese del Limbara".

Gli uomini di Giorico hanno rotto l'incantesimo con l'ex Lemiechevsky in una inedita edizione carrascialesca in cui il "Manconi" ha sostutuito come palco, quello delle Rimembranze, ed il Calangianus si è dovuto inchinare a Re Giorgio. I giallorossi questo "scherzo" lo hanno accettato con filosofia, anche perchè sul lato pratico, non ha inciso più di tanto sul loro obbiettivo stagionale. Per essere ancor più chiari: se nel prossimo turno dovesse arrivare una vittoria, Tusacciu e compagni , potrebbero virtualmente già festeggiare il traguardo salvezza. Rimanendo sul tema salvezza diretta , allo stato attuale delle cose è del San Teodoro Porto Rotondo , la posizione più delicata. A Nuoro infatti gli uomini di Pasqule Malu hanno subito una pesante sconfitta ( 6-1).

Considerando inoltre che il prossimo cliente dei lagunari sarà quel Monastir, che propio Mercoledì , nei rimanenti 45" del confronto col Barisardo, farà di tutto per riprendersi la seconda piazza e mantenerla, è chiaro che tutte le partite fino alla fine andranno giocate col coltello fra i denti. In definitiva il quadro appare piuttosto eloquente: per tirare definitivamente le somme bisognerà , quasi per tutte attendere, il termine della stagione regolare.

