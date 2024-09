Con la nuova elezione di Gianni Cadoni alla presidente del Comitato regionale della Figc, ieri a Tramatza sono stati eletti anche i direttivi dell'intero movimento calcistico regionale legato alla stessa Figc. Tutti incarichi arrivati, come quello di Cadoni, per il prossimo quadriennio. «Sono contento e soddisfatto», dice Gianni Cadoni. «Ringrazio le società che hanno espresso il proprio consenso: il lavoro e i nostri sforzi per far crescere il calcio in Sardegna sono stati apprezzati. A parlare sono soprattutto i numeri. Dico anche che il nostro è un impegno in itinere: significa che c'è ancora strada da fare. Vogliamo, tra l'altro, portare il calcio in tutti i Comuni della Sardegna, migliorare la funzionalità degli impianti sportivi, così come abbiamo in mente tanti altri progetti».

Cadoni è stato designato anche candidato alla Vice presidente per l’Area Centro alla Assemblea Nazionale LND, ruolo che già ricopre nell’attuale quadriennio. Cadoni è alla guida del CR Sardegna dal 2016. Per lui inizia ora il terzo mandato consecutivo.

All'assemblea, ha partecipato anche il presidente nazionale della LND, Giancarlo Abete, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra. L'assemblea è stata presieduta da Nuccio Caridi. Al suo fianco il segretario dell'assemblea, Antonello Madau. Abete, nel suo intervento ha parlato di calcio, della crescita in Sardegna, ricordando, tra gli applausi, anche Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio. Nel prendere la parola, Gianni Cadoni, ha sottolineato l'impegno del CR Sardegna in questi anni (fondamentale è stato il rapporto continuo col territorio) in tutti i suoi settori: calcio a 11, calcio a 5 femminile e maschile, l’attività giovanile, le Rappresentative, i campionati DCPS, i grandi eventi come gli europei e il mondiale per club di beach soccer. Anni caratterizzati anche da una situazione difficile per le misure da adottare per la lotta al COVID ma si è ripartiti, il movimento ha reagito lavorando tutti insieme. Non sono mancati i numeri, in crescita del CR Sardegna (456 società, 2700 squadre, 35200 tesserati, 16970 gare giocate, 7800 dirigenti, 4050 tecnici e 1000 arbitri), che ora punta a mettere ancora di più al centro le società con azioni concrete, come il sostegno economico, i corsi di formazione, i sportelli d’ascolto (sportello fiscale di assistenza e uno per la tutela dei minori), il rilancio del centro di formazione Federale (nuova club house, nuova sala riunioni, e un centro medico), lo sviluppo dell’area marketing e l’impiantistica sportiva. Gianni Cadoni si è mostrato molto fiducioso per il proseguo dei rapporti, già ottimi, con le Istituzioni.

Nel corso della Assemblea sono stati eletti anche i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Delegati Assembleari, i responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Inoltre sono stati designati i candidati alle cariche nazionali della LND, come il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente per l’Area Centro.

Ecco gli eletti nelle varie cariche: Presidente del Comitato regionale, Cadoni Giovanni, consiglieri: Begliutti Antonio, Contini Andrea, D’Elia Fabrizio, Desini Roberto, Mereu Francesco, Pinna Gianpiero, Urru Mathias. Uscenti Giorgio Rubiu e Luca Caschili.

Collegio dei Revisori: Effettivi: Galletta Gianluigi, Orrù Giorgio, Serreli Antonio

Supplenti: Caddeo Giuseppe e De Agostini Oscar. Uscente Michele Caracciolo.

Delegati Assembleari. Effettivi: Addis Francesco, Boe Rossana, Leporati Andrea, Marongiu Francesco

Supplenti: Bruni Aldo, Liccardi Riccardo, Piludu Gianfranco.

Responsabile Calcio a 5: Fadda Luca. Uscente Alberto Carta che lascia dopo 16 anni.

Responsabile Calcio Femminile: Arca Giovanna Federica. Designazioni i candidati alle cariche nazionali della LND: presidente della Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete, Vice Presidente Vicario: Christian Mossino, Vice Presidente per l’Area Centro: Gianni Cadoni. Delegati Assembleari Nazionali SGS: effettivo Giulio Bernabei, supplente Renato Ciacci.

